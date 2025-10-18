Les vacances d’automne au Parc du Thot Thonac

10h-18h. Ateliers art pariétal, parure, lampe à graisse, taille de silex, travail du cuir… (3€) et/ou devenez soigneur animalier d’un jour (23 et 30/10) 52€ et 80€. Sur réservation.

Des ateliers

– Art pariétal dès 5 ans Dans une caverne reconstituée, expérimentez votre talent d’artiste en peignant et gravant les animaux observés dans le parc et à Lascaux.

– Parure dès 5 ans façonnez votre propre pendentif à partir d’un morceau de stéatite.

– Lampe à graisse dès 7 ans (45 min) façonnez et décorez votre propre lampe à graisse en calcaire avec des outils en silex !

– Taille de silex dès 7 ans apprenez à retoucher un éclat de silex et repartez avec votre silex taillé.

– Travail du cuir dès 7 ans fabriquez un accessoire en cuir avec des outils préhistoriques et repartez avec !

_ Atelier Micromignons Pour les 3 -5 ans avec votre petit Cro-Magnon découvrez l’art des cavernes dans notre grotte reconstituée.

Soigneur d’un jour (23, 30/10) partagez le quotidien des équipe animalières et profitez de leurs anecdotes sur les animaux. .

Parc du Thot Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 70 44

English : Les vacances d’automne au Parc du Thot

10 a.m.-6 p.m. Workshops: cave art, adornment, grease lamps, flintknapping, leatherwork… (3?) and/or become an animal keeper for a day (23 and 30/10) 52? and 80?. Reservations required.

German : Les vacances d’automne au Parc du Thot

10h-18h. Workshops: Höhlenmalerei, Schmuck, Fettlampen, Feuersteinschleifen, Lederarbeiten… (3?) und/oder werden Sie Tierpfleger für einen Tag (23. und 30.10.) 52? und 80? Auf Reservierung.

Italiano :

10.00-18.00. Laboratori: arte rupestre, ornamento, lampade a grasso, lavorazione della selce, lavorazione del cuoio… (3?) e/o diventare guardiano di animali per un giorno (23 e 30/10) 52? e 80? Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Les vacances d’automne au Parc du Thot

de 10.00 a 18.00 h. Talleres: arte rupestre, adorno, lámparas de grasa, talla de sílex, marroquinería… (3?) y/o conviértase en cuidador de animales por un día (23 y 30/10) 52? y 80? Reserva previa.

