Les vacances d'automne aux Abris de Laugerie basse

Les vacances d'automne aux Abris de Laugerie basse
Les Abris de Laugerie Basse
Les Eyzies
lundi 20 octobre 2025.

Les vacances d’automne aux Abris de Laugerie basse

Les Abris de Laugerie Basse 2933 Avenue de Laugerie Les Eyzies Dordogne

Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-10-20 à 2025-10-30

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-20

Ateliers Cro-Magnon architecte, les lundis et jeudis à 15h (3€ en plus du prix du billet). Visite guidée des abris, les lundis, mardis, jeudis et dimanche 26/10 à 11h30 et 15h30 (6,30€ et 9,50€)

Au programme des vacances d’automne sur le sites des Abris de Laugerie Basse.

Atelier Cro-Magnon architecte

Plonge dans la peau de nos ancêtres ! Viens découvrir le mode de vie de Cro-Magnon et explore les objets qu’il utilisait au quotidien. Tu apprendras comment il se nourrissait, chassait et vivait.

Ta mission sera de concevoir une tente préhistorique en suivant les conseils de l’animateur.

Pour les enfants de 7 à 12 ans.

A 15h, les lundis et jeudis des vacances. Supplément de 3€ dans le billet d’entrée.

Visites guidées des abris au fil des vacances

Remontez le temps pour découvrir un véritable lieu de vie de nos ancêtres préhistoriques. Emerveillez-vous de la richesse de cet abri sous roche et ses objets d’art mobilier confectionné par les hommes de Cro-Magnon.

A 11h30 ou 15h30, les lundis, mardis et jeudis des vacances et le dimanche 26/10.

Réservations en ligne .

Les Abris de Laugerie Basse 2933 Avenue de Laugerie Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 92 70

English : Les vacances d’automne aux Abris de Laugerie basse

Cro-Magnon architect workshops, Mondays and Thursdays at 3pm (3? in addition to ticket price). Guided tours of the shelters, Mondays, Tuesdays, Thursdays and Sunday 26/10 at 11:30am and 3:30pm (6.30? and 9.50?)

German : Les vacances d’automne aux Abris de Laugerie basse

Cro-Magnon Architekten-Workshops, montags und donnerstags um 15 Uhr (3? zusätzlich zum Eintrittspreis). Geführte Besichtigung der Unterstände montags, dienstags, donnerstags und am Sonntag, den 26.10. um 11:30 und 15:30 Uhr (6,30? und 9,50?)

Italiano :

Laboratori di architettura Cro-Magnon, lunedì e giovedì alle 15.00 (3? in aggiunta al prezzo del biglietto). Visite guidate ai rifugi, lunedì, martedì, giovedì e domenica 26/10 alle 11.30 e alle 15.30 (6.30? e 9.50?)

Espanol : Les vacances d’automne aux Abris de Laugerie basse

Talleres de arquitectos cromañones, los lunes y jueves a las 15.00 h (3? adicionales al precio de la entrada). Visitas guiadas a los refugios, lunes, martes, jueves y domingo 26/10 a las 11.30 y 15.30 h (6.30? y 9.50?)

