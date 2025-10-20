Les Vacances d’Automne Avec Anim & Vous Bourges

Les Vacances d’Automne Avec Anim & Vous

26 Rue des Cordeliers Bourges Cher

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-31

2025-10-20

Un automne haut en couleur pour les petits curieux et les grands rêveurs !

Cet automne, Anim’ & Vous a préparé un programme plein de rires et de frissons pour les enfants de 4 à 10 ans.

Ateliers créatifs, grands jeux, découvertes et animations spéciales Halloween de quoi ravir les petits monstres en quête d’aventures !

Découvrez dès maintenant le programme complet.

26 Rue des Cordeliers Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 60 29 35 59 animetvous.contact@gmail.com

English :

A colourful autumn for curious little ones and big dreamers!

German :

Ein farbenfroher Herbst für kleine Neugierige und große Träumer!

Italiano :

Un autunno colorato per piccoli curiosi e grandi sognatori!

Espanol :

Un otoño lleno de color para pequeños curiosos y grandes soñadores

L’événement Les Vacances d’Automne Avec Anim & Vous Bourges a été mis à jour le 2025-10-13 par OT BOURGES