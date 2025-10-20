Les Vacances d’Automne Avec Anim & Vous Bourges
26 Rue des Cordeliers Bourges Cher
Tarif : 24 – 24 – EUR
Tarif enfant
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-31
2025-10-20
Un automne haut en couleur pour les petits curieux et les grands rêveurs !
Cet automne, Anim’ & Vous a préparé un programme plein de rires et de frissons pour les enfants de 4 à 10 ans.
Ateliers créatifs, grands jeux, découvertes et animations spéciales Halloween de quoi ravir les petits monstres en quête d’aventures !
Découvrez dès maintenant le programme complet. 24 .
26 Rue des Cordeliers Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 60 29 35 59 animetvous.contact@gmail.com
English :
A colourful autumn for curious little ones and big dreamers!
German :
Ein farbenfroher Herbst für kleine Neugierige und große Träumer!
Italiano :
Un autunno colorato per piccoli curiosi e grandi sognatori!
Espanol :
Un otoño lleno de color para pequeños curiosos y grandes soñadores
