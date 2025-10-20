Les vacances d’automne avec l’Animation Jeunesse Mutzig

Les vacances d’automne avec l’Animation Jeunesse

3 rue du Dr Schweitzer Mutzig Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-20

fin : 2025-10-31

2025-10-20

Prêts pour les vacances d’automne à l’Animation Jeunesse Mutzig ?



Au programme séjour, ateliers, Néoquest, animations d’Halloween, Planétarium… et bien d’autres activités pour s’amuser !



Programme complet dans la documentation ou sur www.villedemutzig > Rubrique Animation Jeunesse



Inscription



Déposez le dossier complet + le règlement dans la boîte aux lettres de l’Animation Jeunesse (inscription, fiche adhésion sanitaire, et pour les sorties en Allemagne une photocopie de la carte d’identité du jeune + d’un des parent + autorisation sortie de territoire).



Attention, les places sont limitées et aucune réservation n’est possible par mail ou téléphone ! .

3 rue du Dr Schweitzer Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 77 87 85 animationjeunesse@villedemutzig.fr

