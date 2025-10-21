Les vacances d’automne de la ludothèque Douadic

Rue Principale Douadic Indre

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-28

2025-10-21

La ludothèque vous propose différents ateliers/jeux pendant les vacances… pour les petits et pour les grands pendant les vacances.Familles

La ludothèque propose de jouer, de s’amuser, de construire, de se détendre, de s’échapper… Ces ateliers sont encadrés par les animatrices professionnelles de la maison de l’enfance. Avec notamment une balade nature dans le aprc du chateau d’Azay-le-Ferron le mardi matin, un escape game au chateau Naillac le jeudi après-midi la 1ere semaine des vacances. Ainsi qu’un atelier jardinage le mardidi matin de la 2e semaine de vacances. Et nouveauté ouverture d’une petite Ludothèque à Prissac. Voir le programme si dessous ou sur l’affiche. .

Rue Principale Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 78 09 maisonenfance-parcbrenne@wanadoo.fr

English :

The toy library offers different workshops/games during the holidays… for young and old.

German :

Die Ludothek bietet Ihnen während der Ferien verschiedene Workshops/Spiele an… für Groß und Klein.

Italiano :

La ludoteca offre diversi laboratori/giochi durante le vacanze… per grandi e piccini.

Espanol :

La ludoteca ofrece varios talleres/juegos durante las vacaciones… para grandes y pequeños.

