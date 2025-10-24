Les vacances d’Automne pour le 6/12 ans Parvis Chanoine Grivot Autun

Les vacances d’Automne pour le 6/12 ans

Parvis Chanoine Grivot Espace Gislebertus Autun Saône-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-10-24 14:30:00

fin : 2025-10-24 15:30:00

2025-10-24

Crée ton blason. Crée un jeu de mot autour de ton nom de famille et colore le blason que tu auras inventé. .

Parvis Chanoine Grivot Espace Gislebertus Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

