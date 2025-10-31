Les vacances d’automne pour les 6/12 ans parvis chanoine Grivot Autun

Les vacances d’automne pour les 6/12 ans

parvis chanoine Grivot Espace Gislebertus Autun Saône-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-10-31 14:30:00

fin : 2025-10-31 15:30:00

2025-10-31

Les jeux des enfants au Moyen Age

A quoi jouaient les enfants du Moyen Age ? Leurs jeux étaient t’ils différents des nôtres ? Viens expérimenter le jeu de la bague, le franc carreaux ou le renard et les poules. .

musees.patrimoine@autun.com

