Les vacances d’automne pour les 6/12 ans parvis chanoine Grivot Autun

parvis chanoine Grivot Espace Gislebertus Autun Saône-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2025-10-31 14:30:00
fin : 2025-10-31 15:30:00
2025-10-31
Les jeux des enfants au Moyen Age
A quoi jouaient les enfants du Moyen Age ? Leurs jeux étaient t’ils différents des nôtres ? Viens expérimenter le jeu de la bague, le franc carreaux ou le renard et les poules. .
parvis chanoine Grivot Espace Gislebertus Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musees.patrimoine@autun.com
