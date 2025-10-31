Les vacances d’Automne pour les 6/12 ans Parvis chanoine Grivot Autun

Les vacances d’Automne pour les 6/12 ans

Parvis chanoine Grivot Espace Gislebertus Autun Saône-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-10-31 15:30:00

fin : 2025-10-31 16:30:00

2025-10-31

Habille-toi comme au Moyen Age, et essaye le chaperon de Nicolas Rolin.

On ne sortait jamais sans son chapeau au Moyen Age. Viens essayer le chaperon, la touaille ou le hénin, et prend toi pour un personnage historique ! .

Parvis chanoine Grivot Espace Gislebertus Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musees.patrimoine@autun.com

