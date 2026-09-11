Les vacances d’automne pour les 6/12 ans impasse Rollet Autun
jeudi 22 octobre 2026 · impasse Rollet · Autun
Informations pratiques
Autun
Les vacances d’automne pour les 6/12 ans
impasse Rollet Museum d’histoire naturelle Autun Saône-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:30:00
fin : 2026-10-30 15:30:00
Date(s) :
2026-10-22
La peinture bouge. Découvrons ensemble à travers de petits jeux ludiques quelles astuces les peintres utilise pour faire ressentir le mouvement. .
impasse Rollet Museum d’histoire naturelle Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 54 21 60 musees.patrimoine@autun.com
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English : Les vacances d’automne pour les 6/12 ans
L’événement Les vacances d’automne pour les 6/12 ans Autun a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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