Les vacances d’automne pour les4/6 ans Autun
Les vacances d’automne pour les4/6 ans Autun lundi 27 octobre 2025.
Les vacances d’automne pour les4/6 ans
Espace Gislebertus parvis chanoine Grivot 71400 Autun Autun Saône-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-10-27 10:30:00
fin : 2025-10-27 11:00:00
2025-10-27
Les belles histoires du Moyen Âge à la cathédrale le combat de coqs
Laisse-toi charmer par les animaux qui ont le don de la parole et écoute bien l’histoire… .
Espace Gislebertus parvis chanoine Grivot 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musees.patrimoine@autun.com
