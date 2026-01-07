LES VACANCES D’AVRIL À LA FERME DE MAKALI Linel Nozay
LES VACANCES D’AVRIL À LA FERME DE MAKALI Linel Nozay lundi 13 avril 2026.
LES VACANCES D’AVRIL À LA FERME DE MAKALI
Linel Ferme de Makali Nozay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 10:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-17 2026-04-18
Découvrez toutes les activités proposées à la ferme de Makali durant les vacances de printemps…
Au programme
– Lundi 13 avril
> 15h30 Atelier p’tit fermier
– Mardi 14 avril
> 15h Atelier fabrication de beurre
– Mercredi 15 avril
> 10h-18h Visites libres
– Vendredi 17 avril
> 10h Atelier p’tit fermier
> 15h Grande balade
– Samedi 18 avril
> 10h-13h Visites libres
Chaussures fermées ou bottes OBLIGATOIRES
Réservations sur le site internet de la ferme .
Linel Ferme de Makali Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 64 31 40 22
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English :
Discover all the activities on offer at Makali Farm during the spring vacations…
L’événement LES VACANCES D’AVRIL À LA FERME DE MAKALI Nozay a été mis à jour le 2026-03-27 par Pays Erdre Canal Forêt