LES VACANCES D’AVRIL À LA FERME DE MAKALI Linel Nozay

LES VACANCES D’AVRIL À LA FERME DE MAKALI

Linel Ferme de Makali Nozay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 10:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-17 2026-04-18

Découvrez toutes les activités proposées à la ferme de Makali durant les vacances de printemps…

Au programme

– Lundi 13 avril

> 15h30 Atelier p’tit fermier

– Mardi 14 avril

> 15h Atelier fabrication de beurre

– Mercredi 15 avril

> 10h-18h Visites libres

– Vendredi 17 avril

> 10h Atelier p’tit fermier

> 15h Grande balade

– Samedi 18 avril

> 10h-13h Visites libres

Chaussures fermées ou bottes OBLIGATOIRES

Réservations sur le site internet de la ferme .

Linel Ferme de Makali Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 64 31 40 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover all the activities on offer at Makali Farm during the spring vacations…

L’événement LES VACANCES D’AVRIL À LA FERME DE MAKALI Nozay a été mis à jour le 2026-03-27 par Pays Erdre Canal Forêt