Les vacances de février à la ludothèque Douadic
Les vacances de février à la ludothèque
Rue Principale Douadic Indre
Début : Mardi 2026-02-17
fin : 2026-02-24
La ludothèque vous propose différents ateliers/jeux pendant les vacances… pour les petits et pour les grands pendant les vacances.Familles
La ludothèque propose de jouer, de s’amuser, de construire, de se détendre, de s’échapper… Ces ateliers sont encadrés par les animatrices professionnelles de la maison de l’enfance. Avec notamment, la 1ère semaine: le mardi: une découverte du nouvel an chinois; le mercredi un atelier creéatif sur l’Asie. le jeudi: un atelier créatif fabrique ta dinette chinoise . La 2e semaine, le mardi: des histoires pour voyager. .
Rue Principale Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 78 09 maisonenfance-parcbrenne@wanadoo.fr
English :
The toy library offers different workshops/games during the holidays… for young and old.
