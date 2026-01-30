Les vacances de février chez Diduañ Plouha

Les vacances de février chez Diduañ

Le centre ludique d’activités Diduañ vous propose de nombreux ateliers créatifs ainsi qu’un stage de couture. A partir de 4 ans, sur réservation au 06 14 03 75 29. .

Place de la République Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 03 75 29

