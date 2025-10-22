Les vacances de la Pouponnière Lille

Les vacances de la Pouponnière Lille mercredi 22 octobre 2025.

Les vacances de la Pouponnière

86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-25

Du 22 au 25 octobre de 15h à 17h

La Pouponnière vous propose des ateliers inspirés de l’exposition En attendant l’orage. Venez expérimenter au travers d’ateliers de pratiques artistiques, différentes techniques en lien avec le travail des artistes des Ateliers de la Pouponnière.

**Mercredi 22 octobre 15h 17h**

La Pouponnière accueille pour cet atelier le Musée d’Histoire Naturelle dans le cadre de sa programmation hors les murs.

* Les petits labos du Musée Joue avec les couleurs

Viens découvrir les couleurs avec les petits labos du Musée ! Après différentes petites observations et manipulations sur le thème de la couleur, fabrique des toupies chromatiques qui mettront en évidence les principes de mélange des couleurs primaires.

Duo adulte/enfant de 7 à 12 ans 15 personnes

**Jeudi 23 octobre après-midi 15h-17h**

* Atelier création d’un carnet de bord

Avec les techniques du dessin, du tampon, du collage ou encore de la couture, confectionnes à la main un carnet de bord sur la Pouponnière, son histoire et son jardin.

A partir de 6 ans pour 12 personnes

**Vendredi 24 après-midi 15h-17h**

* Atelier maquette

À partir du travail de Belinda Annaloro, viens créer ta propre maquette du quartier de tes rêves !

A partir de 6 ans 12 personnes

**Samedi 25 matin 15h-17h**

* Atelier chasse au trésor

À partir de l’exposition en cours, venez parcourir les différents espaces de la Pouponnière en quête du trésor caché.

Tous publics 12 personnes

Places limitées et sur réservation, écrivez-nous sur [pouponniere@mairie-lille.fr](mailto:pouponniere@mairie-lille.fr)

Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Du 22 au 25 octobre de 15h à 17h

La Pouponnière vous propose des ateliers inspirés de l’exposition En attendant l’orage. Venez expérimenter au travers d’ateliers de pratiques artistiques, différentes techniques en lien avec le travail des artistes des Ateliers de la Pouponnière.

**Mercredi 22 octobre 15h 17h**

La Pouponnière accueille pour cet atelier le Musée d’Histoire Naturelle dans le cadre de sa programmation hors les murs.

* Les petits labos du Musée Joue avec les couleurs

Viens découvrir les couleurs avec les petits labos du Musée ! Après différentes petites observations et manipulations sur le thème de la couleur, fabrique des toupies chromatiques qui mettront en évidence les principes de mélange des couleurs primaires.

Duo adulte/enfant de 7 à 12 ans 15 personnes

**Jeudi 23 octobre après-midi 15h-17h**

* Atelier création d’un carnet de bord

Avec les techniques du dessin, du tampon, du collage ou encore de la couture, confectionnes à la main un carnet de bord sur la Pouponnière, son histoire et son jardin.

A partir de 6 ans pour 12 personnes

**Vendredi 24 après-midi 15h-17h**

* Atelier maquette

À partir du travail de Belinda Annaloro, viens créer ta propre maquette du quartier de tes rêves !

A partir de 6 ans 12 personnes

**Samedi 25 matin 15h-17h**

* Atelier chasse au trésor

À partir de l’exposition en cours, venez parcourir les différents espaces de la Pouponnière en quête du trésor caché.

Tous publics 12 personnes

Places limitées et sur réservation, écrivez-nous sur [pouponniere@mairie-lille.fr](mailto:pouponniere@mairie-lille.fr)

Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. .

86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Nord Hauts-de-France pouponniere@mairie-lille.fr

English :

October 22 to 25 ? 3pm to 5pm

La Pouponnière offers workshops inspired by the exhibition En attendant l?orage. Come and experiment with a range of techniques linked to the work of artists from Ateliers de la Pouponnière.

**Wednesday October 22: 3pm 5pm**

For this workshop, La Pouponnière welcomes the Natural History Museum as part of its off-site programming.

* Les petits labos du Musée Playing with colors

Come and discover colors with the Museum’s little labs! After a series of small observations and manipulations on the theme of color, make chromatic spinning tops that will demonstrate the principles of mixing primary colors.

Adult/child duo aged 7 to 12 15 people

**Thursday October 23 afternoon 3pm-5pm**

* Logbook workshop

Using drawing, stamping, collage and sewing techniques, create a logbook about the Pouponnière, its history and its garden.

From 6 years for 12 people

**Friday 24 afternoon 3pm-5pm**

* Model workshop

Based on the work of Belinda Annaloro, come and create your own model of the neighborhood of your dreams!

Ages 6 and up 12 people

**Saturday morning, 25th ? 3pm-5pm**

* Treasure hunt workshop

Based on the current exhibition, come and explore the different areas of the nursery in search of hidden treasure.

Open to all 12 people

Places are limited and must be booked in advance. Contact us on [pouponniere@mairie-lille.fr](mailto:pouponniere@mairie-lille.fr)

Minors must be accompanied by an adult.

German :

22. bis 25. Oktober ? von 15 bis 17 Uhr

Die Pouponnière bietet Ihnen Workshops an, die von der Ausstellung En attendant l’orage (Warten auf das Gewitter) inspiriert sind. Experimentieren Sie in künstlerisch-praktischen Workshops mit verschiedenen Techniken, die mit der Arbeit der Künstler der Ateliers de la Pouponnière in Verbindung stehen.

**Mittwoch, 22. Oktober: 15:00 17:00 Uhr**

Die Pouponnière empfängt für diesen Workshop das Musée d’Histoire Naturelle im Rahmen seines Programms außerhalb der Mauern.

* Die kleinen Labors des Museums Spiel mit den Farben

Komm und entdecke die Farben mit den kleinen Labors des Museums! Stelle nach verschiedenen kleinen Beobachtungen und Manipulationen zum Thema Farbe Farbkreisel her, die die Prinzipien der Mischung von Primärfarben aufzeigen.

Duo Erwachsene/Kinder von 7 bis 12 Jahren 15 Pers

**Donnerstag, 23. Oktober nachmittags 15:00-17:00 Uhr**

* Workshop Erstellen eines Logbuchs

Stelle mithilfe von Zeichnen, Stempeln, Kleben oder Nähen ein handgefertigtes Tagebuch über die Pouponnière, ihre Geschichte und ihren Garten her.

Ab 6 Jahren für 12 Personen

**Freitag, 24. nachmittags 15-17 Uhr**

* Modell-Workshop

Erstelle ausgehend von der Arbeit von Belinda Annaloro dein eigenes Modell des Viertels deiner Träume!

Ab 6 Jahren 12 Personen

**Samstag, 25. vormittags ? 15h-17h**

* Workshop Schatzsuche

Gehen Sie ausgehend von der aktuellen Ausstellung durch die verschiedenen Räume der Pouponnière auf der Suche nach dem versteckten Schatz.

Für alle Altersgruppen 12 Personen

Begrenzte Plätze und Reservierung erforderlich, schreiben Sie uns unter [pouponniere@mairie-lille.fr](mailto:pouponniere@mairie-lille.fr)

Minderjährige müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Italiano :

Dal 22 al 25 ottobre dalle 15.00 alle 17.00

La Pouponnière propone laboratori ispirati alla mostra En attendant l’orage. Venite a cimentarvi in una serie di tecniche artistiche basate sul lavoro degli artisti degli Ateliers de la Pouponnière.

**Mercoledì 22 ottobre: ore 15.00-17.00**

Per questo laboratorio, La Pouponnière ospita il Museo di Storia Naturale nell’ambito del suo programma off-site.

* I piccoli laboratori del Museo Giocare con i colori

Venite a scoprire i colori con i piccoli laboratori del Museo! Dopo aver fatto una serie di piccole osservazioni e manipolazioni sul tema del colore, si realizzeranno delle trottole cromatiche che dimostreranno i principi della miscelazione dei colori primari.

Coppia adulto/bambino dai 7 ai 12 anni 15 persone

**Giovedì 23 ottobre pomeriggio 15.00-17.00**

* Laboratorio di creazione di un diario di bordo

Utilizzando le tecniche del disegno, del timbro, del collage e del cucito, create un diario di bordo sulla Pouponnière, la sua storia e il suo giardino.

Da 6 anni per 12 persone

**Venerdì 24 pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00

* Laboratorio di modellismo

Sulla base del lavoro di Belinda Annaloro, venite a creare il modello del quartiere dei vostri sogni!

Dai 6 anni in su 12 persone

**Sabato 25 mattina? 15.00-17.00**

* Laboratorio di caccia al tesoro

Sulla base della mostra in corso, venite a esplorare le diverse aree del Vivaio alla ricerca di un tesoro nascosto.

Aperto a tutti 12 persone

I posti sono limitati e devono essere prenotati in anticipo. Contattateci su [pouponniere@mairie-lille.fr](mailto:pouponniere@mairie-lille.fr)

I minori devono essere accompagnati da un adulto.

Espanol :

Del 22 al 25 de octubre ? de 15.00 a 17.00 h

La Pouponnière propone talleres inspirados en la exposición En attendant l’orage. Pruebe diferentes técnicas artísticas a partir de las obras de los artistas de los Ateliers de la Pouponnière.

**Miércoles 22 de octubre: de 15.00 a 17.00 horas**

Para este taller, la Pouponnière recibe al Museo de Historia Natural en el marco de su programa de actividades fuera de la sede.

* Los pequeños laboratorios del Museo Jugar con los colores

Descubra los colores con los pequeños laboratorios del Museo Después de realizar una serie de pequeñas observaciones y manipulaciones sobre el tema del color, fabricaremos peonzas cromáticas que demostrarán los principios de la mezcla de los colores primarios.

Dúo adulto/niño de 7 a 12 años 15 personas

**Jueves 23 de octubre por la tarde, de 15.00 a 17.00 horas**

* Taller de creación de un cuaderno de bitácora

Mediante técnicas de dibujo, estampado, collage y costura, cree un cuaderno de bitácora sobre la Pouponnière, su historia y su jardín.

A partir de 6 años para 12 personas

**Viernes 24 por la tarde, de 15.00 a 17.00 horas**

* Taller de maquetas

Basado en el trabajo de Belinda Annaloro, ¡ven y crea tu propia maqueta del barrio de tus sueños!

A partir de 6 años 12 personas

**Sábado 25 por la mañana, de 15.00 a 17.00 horas**

* Taller de búsqueda del tesoro

Basado en la exposición actual, ven a explorar los diferentes espacios del Vivero en busca del tesoro escondido.

Abierto a todos 12 personas

Las plazas son limitadas y deben reservarse con antelación. Póngase en contacto con nosotros en [pouponniere@mairie-lille.fr](mailto:pouponniere@mairie-lille.fr)

Los menores deben ir acompañados de un adulto.

L’événement Les vacances de la Pouponnière Lille a été mis à jour le 2025-10-16 par Hauts-de-France Tourisme