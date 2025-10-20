Les vacances de la Toussaint à Villa Sport structures gonflables et ventregliss Villa Sport Saint-Yrieix-la-Perche

Villa Sport Rue du Colonel du Garreau de la Mechenie Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – 5 EUR

Début : 2025-10-20

fin : 2025-11-02

2025-10-20

Envie de bouger pendant les vacances ? Villa Sport à Saint-Yrieix-la-Perche transforme ses bassins en véritable terrain de jeu aquatique ! Tous les après-midis, les enfants plongent dans un univers gonflé de fun glissades, sauts et rires assurés ! Les lundis et vendredis, le ventregliss promet des sensations fortes, tandis que les mardis, mercredis et jeudis, une structure gonflable géante invite à l’aventure. Une activité ludique et rafraîchissante, parfaite pour se défouler entre amis ou en famille. Au programme plaisir, sport et bonne humeur au cœur du Pays de Saint-Yrieix. .

