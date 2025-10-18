Les vacances de la Toussaint au musée d’Orsay Musée d’Orsay Paris

Le musée d’Orsay vous invite à vivre une parenthèse culturelle et ludique dans le cadre somptueux de la salle des fêtes. Avec les Vacances à Orsay, le musée devient un espace de loisirs, de création et de jeu, où petits et grands sont les bienvenus pour profiter librement d’une programmation joyeuse et accessible à tous.

Un programme pour toute la famille

Tout au long des vacances d’automne, venez explorer un univers d’activités conçues pour éveiller la curiosité, développer la créativité et partager un moment convivial au musée.

Ateliers créatifs inspirés des œuvres de la collection

Les enfants et leurs familles auront l’opportunité d’expérimenter le modelage, de réinventer les personnages d’un tableau, de construire des maquettes, ou encore de laisser libre cours à leur imagination en prenant part à une fresque collective, créant ainsi un souvenir de leur visite au musée.

Lectures et temps calmes, pour se poser et rêver

Un coin lecture sera aménagé pour offrir aux familles un moment de calme, des ouvrages en lien avec les œuvres du musée, permettront à chacun de s’évader avant de repartir à la découverte des collections.

Chaque jour, de 14h30 à 16h30, les bénévoles de l’association Lire et faire Lire proposeront des temps de lecture aux enfants et à leurs familles. Les albums sélectionnés, inspirés des collections du musée, viendront enrichir la visite en éveillant l’imagination des petits comme des grands.

Apprendre en s’amusant

Quoi de mieux qu’un jeu de l’oie géant ou de 7 familles revisité avec les personnages des tableaux du musée pour découvrir les collections tout en s’amusant ? En complément des puzzles, memory et jeux de construction ou d’imitation seront disponibles.

Podcasts jeune public Les Promenades imaginaires (en français uniquement)

Les visiteurs pourront profiter pleinement de l’ensemble des podcasts jeune public du musée, confortablement installés dans une toute nouvelle station d’écoute. Au programme : Promenades imaginaires, un podcast destiné aux enfants dès 7 ans, écrit par Béatrice Fontanel en coproduction avec Création Collective. Inspirées des tableaux du musée, ces histoires transportent les jeunes auditeurs dans un voyage à travers le temps.

Jeux géants, ateliers créatifs, lectures, podcasts… Pour les vacances d’automne, la salle des fêtes du musée d’Orsay se transforme en un espace de détente et de découverte, gratuit et ouvert à tous, sans réservation, du mardi au dimanche, de 10h à 17h.

Du samedi 18 octobre 2025 au dimanche 02 novembre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 17h00

gratuit sous condition

Gratuit sur présentation d’un titre d’accès au musée

Tout public.

Musée d’Orsay Esplanade Valery Giscard-d’Estaing 75007 Paris

https://www.musee-orsay.fr/fr/agenda/visites-et-ateliers/vacances-orsay-automne-2025