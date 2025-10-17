Les Vacances de l’Art : la fête dans l’art Médiathèque du Burck Mérignac

Les Vacances de l’Art : la fête dans l’art Samedi 17 octobre 2026, 19h30 Médiathèque du Burck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T19:30:00+01:00 – 2026-10-17T20:00:00+01:00

Fin : 2026-10-17T19:30:00+01:00 – 2026-10-17T20:00:00+01:00

Les enfants exploreront le thème de la fête dans l’art, avant de réaliser leur propre oeuvre !

En partenariat avec le Musée Imaginé.

Médiathèque du Burck Avenue Robert Schuman 33700 MERIGNAC Mérignac 33700 Le Burck Gironde Nouvelle-Aquitaine

un atelier art pour les enfants arts