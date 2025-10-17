Les Vacances de l’Art : la fête dans l’art Médiathèque du Burck Mérignac
Les Vacances de l’Art : la fête dans l’art Médiathèque du Burck Mérignac samedi 17 octobre 2026.
Les Vacances de l’Art : la fête dans l’art Samedi 17 octobre 2026, 19h30 Médiathèque du Burck Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T19:30:00+01:00 – 2026-10-17T20:00:00+01:00
Fin : 2026-10-17T19:30:00+01:00 – 2026-10-17T20:00:00+01:00
Les enfants exploreront le thème de la fête dans l’art, avant de réaliser leur propre oeuvre !
En partenariat avec le Musée Imaginé.
Médiathèque du Burck Avenue Robert Schuman 33700 MERIGNAC Mérignac 33700 Le Burck Gironde Nouvelle-Aquitaine
un atelier art pour les enfants arts