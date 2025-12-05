Les vacances de l’Office Atelier bougie de Noël pour petits et grands Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles

Les vacances de l’Office Atelier bougie de Noël pour petits et grands

Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Élisa vous invite à participer à un atelier de création de bougies sur le thème de Noël. Pas à pas, enfants comme adultes réaliseront leur propre bougie décorative afin de prolonger à la maison la magie des fêtes de fin d’année.

Dès 6 ans.

Inscriptions obligatoires

05 56 88 30 11

✉️ tourisme@valdeleyre.fr .

