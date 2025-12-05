Les vacances de l’Office Atelier bougie de Noël pour petits et grands Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles
Les vacances de l’Office Atelier bougie de Noël pour petits et grands Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles lundi 22 décembre 2025.
Les vacances de l’Office Atelier bougie de Noël pour petits et grands
Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-22
OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE
Élisa vous invite à participer à un atelier de création de bougies sur le thème de Noël. Pas à pas, enfants comme adultes réaliseront leur propre bougie décorative afin de prolonger à la maison la magie des fêtes de fin d’année.
Dès 6 ans.
Inscriptions obligatoires
05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr .
Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr
English : Les vacances de l’Office Atelier bougie de Noël pour petits et grands
L’événement Les vacances de l’Office Atelier bougie de Noël pour petits et grands Salles a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Val de l’Eyre