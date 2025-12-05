Les vacances de l’Office Atelier bougie de Noël pour petits et grands Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles

Les vacances de l'Office Atelier bougie de Noël pour petits et grands

lundi 22 décembre 2025.

Office de tourisme du Val de l'Eyre
4 Allée du Champ de Foire
Salles
Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

22 décembre 2025
OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE

Élisa vous invite à participer à un atelier de création de bougies sur le thème de Noël. Pas à pas, enfants comme adultes réaliseront leur propre bougie décorative afin de prolonger à la maison la magie des fêtes de fin d’année.

Dès 6 ans.

Inscriptions obligatoires
05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr   .

Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11  tourisme@valdeleyre.fr

