Les vacances de l’Office Atelier bougie pour petits et grands Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles

L’Office de tourisme vous invite à un atelier de confection de bougies animé par Elisa. Choisissez votre fragrance préférée, apprenez les gestes essentiels, puis repartez avec votre bougie 100% faite main : une création unique qui illuminera votre intérieur.

Dès 6 ans.

Inscriptions obligatoires

05 56 88 30 11

✉️ tourisme@valdeleyre.fr .

