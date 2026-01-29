Les vacances de l’Office Atelier bougie pour petits et grands Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles
Les vacances de l’Office Atelier bougie pour petits et grands Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles lundi 16 février 2026.
Les vacances de l’Office Atelier bougie pour petits et grands
Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-16
Date(s) :
2026-02-16
OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE
L’Office de tourisme vous invite à un atelier de confection de bougies animé par Elisa. Choisissez votre fragrance préférée, apprenez les gestes essentiels, puis repartez avec votre bougie 100% faite main : une création unique qui illuminera votre intérieur.
Dès 6 ans.
Inscriptions obligatoires
05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr .
Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les vacances de l’Office Atelier bougie pour petits et grands
L’événement Les vacances de l’Office Atelier bougie pour petits et grands Salles a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Val de l’Eyre