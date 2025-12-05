Les vacances de l’Office Atelier bricolage avec L’Outil en Mains Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles

Les vacances de l’Office Atelier bricolage avec L’Outil en Mains

2025-12-22

L’Outil en Main propose un atelier intergénérationnel pour fabriquer des sujets en bois, qui sublimeront votre sapin et votre table de Noël.

Dès 6 ans.

Inscriptions obligatoires

05 56 88 30 11

✉️ tourisme@valdeleyre.fr .

