Les vacances de l’Office Atelier bricolage avec L’Outil en Mains Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles

Les vacances de l’Office Atelier bricolage avec L’Outil en Mains
L’Outil en Main propose un atelier intergénérationnel pour fabriquer des sujets en bois, qui sublimeront votre sapin et votre table de Noël.
Dès 6 ans.
Inscriptions obligatoires
05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr .
Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr
