Les vacances de l’Office Atelier bricolage avec L’Outil en Mains Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles

Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde
OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE
L’Outil en Main propose un atelier intergénérationnel pour fabriquer un abri à chauve-souris, à hérissons ou à insectes, afin d’aider ces espèces essentielles à notre écosystème.
Dès 6 ans.
Inscriptions obligatoires
05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr .
