Les vacances de l’Office Atelier bricolage avec L’Outil en Mains Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles

Les vacances de l’Office Atelier bricolage avec L’Outil en Mains

Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE

L’Outil en Main propose un atelier intergénérationnel pour fabriquer un abri à chauve-souris, à hérissons ou à insectes, afin d’aider ces espèces essentielles à notre écosystème.

Dès 9 ans.

Inscriptions obligatoires

05 56 88 30 11

✉️ tourisme@valdeleyre.fr .

Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr

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English : Les vacances de l’Office Atelier bricolage avec L’Outil en Mains

L’événement Les vacances de l’Office Atelier bricolage avec L’Outil en Mains Salles a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Val de l’Eyre