Les vacances de l’Office Atelier création d’un centre de table Saint-Magne samedi 20 décembre 2025.
Saint-Magne Gironde
Gratuit
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE
Accompagné par Muriel, réalisez votre propre centre de table avec des fleurs naturelles, en mêlant esthétique et astuces d’entretien. Un moment convivial et créatif, accessible à tous les niveaux. Repartez avec votre œuvre végétale.
Dès 10 ans.
Inscriptions obligatoires
05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr .
Saint-Magne 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr
