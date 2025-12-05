Les vacances de l’Office Atelier création d’un centre de table Saint-Magne

Les vacances de l’Office Atelier création d’un centre de table

Accompagné par Muriel, réalisez votre propre centre de table avec des fleurs naturelles, en mêlant esthétique et astuces d’entretien. Un moment convivial et créatif, accessible à tous les niveaux. Repartez avec votre œuvre végétale.

Dès 10 ans.

Inscriptions obligatoires

05 56 88 30 11

✉️ tourisme@valdeleyre.fr .

