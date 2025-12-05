Les vacances de l’Office Atelier création d’une couronne de Noël Saint-Magne
Les vacances de l’Office Atelier création d’une couronne de Noël
Saint-Magne Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
2025-12-17
OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE
Laissez libre cours à votre créativité lors d’un atelier de création d’une couronne de Noël en sapin naturel. Guidé par Muriel, fleuriste, apprenez les bases de l’art floral repartez avec votre création fleurie !
Dès 10 ans.
Inscriptions obligatoires
05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr .
