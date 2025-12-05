Les vacances de l’Office Atelier création d’une couronne de Noël Saint-Magne

Les vacances de l’Office Atelier création d’une couronne de Noël

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE

Laissez libre cours à votre créativité lors d’un atelier de création d’une couronne de Noël en sapin naturel. Guidé par Muriel, fleuriste, apprenez les bases de l’art floral repartez avec votre création fleurie !

Dès 10 ans.

Inscriptions obligatoires

05 56 88 30 11

✉️ tourisme@valdeleyre.fr .

