Les vacances de l’Office Atelier cuisine avec L’Outil en Mains Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles

Les vacances de l’Office Atelier cuisine avec L’Outil en Mains

Office de tourisme du Val de l'Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde

10 EUR

2026-02-11

fin : 2026-02-11

2026-02-11

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L'EYRE

Envie d’une activité gourmande à faire en famille ? Rejoignez l’atelier “Les petits cuisiniers en herbe”, et cuisinez un hérisson meringué.

Dès 9 ans.

Inscriptions obligatoires

05 56 88 30 11

✉️ tourisme@valdeleyre.fr .

+33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr

