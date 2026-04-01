Les vacances de l’Office Atelier cuisine avec L’Outil en Mains Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles
Les vacances de l’Office Atelier cuisine avec L’Outil en Mains Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles mercredi 15 avril 2026.
Salles
Les vacances de l’Office Atelier cuisine avec L’Outil en Mains
Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 12:00:00
Date(s) :
2026-04-15
OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE
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Dès 9 ans.
Inscriptions obligatoires
05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr .
Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr
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English : Les vacances de l’Office Atelier cuisine avec L’Outil en Mains
L’événement Les vacances de l’Office Atelier cuisine avec L’Outil en Mains Salles a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Val de l’Eyre
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