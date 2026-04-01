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Les vacances de l’Office Atelier cuisine avec L’Outil en Mains Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles

Les vacances de l’Office Atelier cuisine avec L’Outil en Mains Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles

Les vacances de l’Office Atelier cuisine avec L’Outil en Mains Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Office de tourisme du Val de l'Eyre

Adresse : 4 Allée du Champ de Foire

Ville : 33770 Salles

Département : Gironde

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Salles

Les vacances de l’Office Atelier cuisine avec L’Outil en Mains

Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :
2026-04-15

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE

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Inscriptions obligatoires
05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr   .

Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11  tourisme@valdeleyre.fr

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English : Les vacances de l’Office Atelier cuisine avec L’Outil en Mains

L’événement Les vacances de l’Office Atelier cuisine avec L’Outil en Mains Salles a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Val de l’Eyre

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