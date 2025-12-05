Les vacances de l’Office Atelier de céramique Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles

Les vacances de l’Office Atelier de céramique

Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde

Pendant 2h30, laissez libre cours à votre créativité et réalisez une ou deux petites pièces uniques selon vos envies. Vous découvrirez trois techniques essentielles de modelage le travail à la plaque, le pincé et le colombin, adaptées à votre projet. Pour personnaliser vos créations, vous aurez également l’occasion de les décorer avec des engobes colorés. Apportez vos croquis ou inspirations pour donner vie à vos idées dans l’argile. Cet atelier est ouvert à tous, débutants comme passionnés curieux d’explorer l’art de la céramique.

Dès 6 ans.

Inscriptions obligatoires

05 56 88 30 11

✉️ tourisme@valdeleyre.fr .

