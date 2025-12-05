Les vacances de l’Office Qi-Gong Gym chinoise Salles
Salles Gironde
Tarif : – – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-01-02
OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE
L’association Arts du Tao vous invite à retrouver votre équilibre en cette période de fêtes de Noël grâce à une séance de Qi-Gong, une douce gymnastique chinoise, pratiquée dans un cadre apaisant. Une véritable parenthèse ressourçante pour favoriser le bien-être digestif, relâcher les tensions et se recentrer.
Dès 10 ans.
Inscriptions obligatoires
05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr .
