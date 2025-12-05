Les vacances de l’Office Qi-Gong Gym chinoise Salles

Les vacances de l’Office Qi-Gong Gym chinoise

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE

L’association Arts du Tao vous invite à retrouver votre équilibre en cette période de fêtes de Noël grâce à une séance de Qi-Gong, une douce gymnastique chinoise, pratiquée dans un cadre apaisant. Une véritable parenthèse ressourçante pour favoriser le bien-être digestif, relâcher les tensions et se recentrer.

Dès 10 ans.

Inscriptions obligatoires

05 56 88 30 11

✉️ tourisme@valdeleyre.fr .

