Les vacances de l’Office Qi-Gong Gym chinoise Salles lundi 9 février 2026.
Salles Gironde
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-09
2026-02-09
OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE
L’association Arts du Tao vous invite à retrouver votre équilibre grâce à une séance de Qi-Gong, une douce gymnastique chinoise, pratiquée dans un cadre apaisant. Une véritable parenthèse ressourçante pour favoriser le bien-être digestif, relâcher les tensions et se recentrer.
Dès 10 ans.
Inscriptions obligatoires
05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr .
Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine
