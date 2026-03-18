Les vacances de l’Office Qi-Gong Gym chinoise

Salles Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE

L’association Arts du Tao vous invite à retrouver votre équilibre grâce à une séance de Qi-Gong, une douce gymnastique chinoise, pratiquée dans un cadre apaisant. Une véritable parenthèse ressourçante pour favoriser le bien-être digestif, relâcher les tensions et se recentrer.

Dès 10 ans.

Inscriptions obligatoires

05 56 88 30 11

✉️ tourisme@valdeleyre.fr .

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr

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English : Les vacances de l’Office Qi-Gong Gym chinoise

L’événement Les vacances de l’Office Qi-Gong Gym chinoise Salles a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Val de l’Eyre