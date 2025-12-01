Les vacances de Noël au Domaine de Lorleau Lorleau
Les vacances de Noël au Domaine de Lorleau
Le Domaine de Lorleau vous ouvre ses portes pour les vacances de Noël !
Au programme pratiques équestres, promenades, mini-stage voltige, CSO et Cirque pour débutants , jeux, cours particuliers …(programme ci-dessus).
Débutants acceptés de 14h30 à 15h30 (veuillez vous présenter 30min avant l’animation).
Sur inscription par sms au 06 60 04 93 22.
Règlement en espèces ou chèque uniqement. .
21 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 49 93 22
