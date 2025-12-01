Les vacances de Noël au musée du Jouet !

5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2026-01-04 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Pendant les fêtes, le musée du Jouet à Moirans-en-Montagne se pare de ses plus belles couleurs pour faire rêver petits et grands ! Venez profiter d’un programme plein de jeux, de découvertes et de moments à partager en famille. .

5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64

English : Les vacances de Noël au musée du Jouet !

German : Les vacances de Noël au musée du Jouet !

Italiano :

Espanol :

L’événement Les vacances de Noël au musée du Jouet ! Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2025-10-30 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)