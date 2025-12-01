Les vacances de Noël au Musée national de Préhistoire Musée National de Préhistoire Les Eyzies
Musée National de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies Dordogne
9h30 12h30 14h 17h30. Visites découvertes (les incontournables, les mondes invisibles), visite ludique (Voyage au pays des gestes). Préhisto’Rigolo (atelier pour le jeune public). Réservation obligatoire. 7€ à 9,50€
Au programme de ces vacances
– Visite ludique Voyage au pays des gestes mercredi et vendredi à 11h (1h) Dès 5 ans (avec un adulte) ou 9 ans en autonomie.
– Visite découverte Les incontournables lundi, mercredi et vendredi à 14h15 (1h) 9,50€ (gratuit de 13 ans).
– Visite découverte Les mondes invisibles mercredi etvendredi à 16h (1h)
– Préhisto’Rigolo lundi à 11h. Pour le jeune public. 7€
Réservation obligatoire via affluences.com
Mercredi 24 et 31/12 fermeture du musée à 16h.
Jeudi 25/12 et 01/01 fermeture du musée toute la journée. .
Musée National de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45 mnp.eyzies@culture.gouv.fr
English : Les vacances de Noël au Musée national de Préhistoire
9:30am 12:30pm 2pm 5:30pm. Discovery tours (must-sees, invisible worlds), fun tour (Journey to the land of gestures). Préhisto’Rigolo (workshop for young visitors). Reservations required. 7? à 9,50?
