Les vacances de Noël au Musée national de Préhistoire Musée National de Préhistoire Les Eyzies

Les vacances de Noël au Musée national de Préhistoire

Musée National de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 9.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 09:30:00

fin : 2026-01-04 12:30:00

Date(s) :

2025-12-20

9h30 12h30 14h 17h30. Visites découvertes (les incontournables, les mondes invisibles), visite ludique (Voyage au pays des gestes). Préhisto’Rigolo (atelier pour le jeune public). Réservation obligatoire. 7€ à 9,50€

Au programme de ces vacances

– Visite ludique Voyage au pays des gestes mercredi et vendredi à 11h (1h) Dès 5 ans (avec un adulte) ou 9 ans en autonomie.

– Visite découverte Les incontournables lundi, mercredi et vendredi à 14h15 (1h) 9,50€ (gratuit de 13 ans).

– Visite découverte Les mondes invisibles mercredi etvendredi à 16h (1h)

– Préhisto’Rigolo lundi à 11h. Pour le jeune public. 7€

Réservation obligatoire via affluences.com

Mercredi 24 et 31/12 fermeture du musée à 16h.

Jeudi 25/12 et 01/01 fermeture du musée toute la journée. .

Musée National de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45 mnp.eyzies@culture.gouv.fr

English : Les vacances de Noël au Musée national de Préhistoire

9:30am 12:30pm 2pm 5:30pm. Discovery tours (must-sees, invisible worlds), fun tour (Journey to the land of gestures). Préhisto’Rigolo (workshop for young visitors). Reservations required. 7? à 9,50?

L’événement Les vacances de Noël au Musée national de Préhistoire Les Eyzies a été mis à jour le 2025-12-15 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère