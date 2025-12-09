Les vacances de Noël au Parc du Thot Thonac
Les vacances de Noël au Parc du Thot Thonac samedi 20 décembre 2025.
Les vacances de Noël au Parc du Thot
Parc du Thot Thonac Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-12-20
10h-17h. Plongez dans l’univers fascinant de la Préhistoire avec nos ateliers interactifs et animations pour toute la famille ! Tous les jours sauf le 25/12 et le 01/01. De 0€ à 3€
Plongez dans l’univers fascinant de la Préhistoire avec nos ateliers interactifs et animations pour toute la famille !
Tous les jours sauf le 25/12 et le 01/01
Humains & animaux De la Préhistoire à nos jours
– 10h30 Les loups
– 14h30 Les aurochs
Cro-Magnon Expériences
– La grotte des Micromignons
Rdv à l’accueil (30 min) Pour les 3-5 ans. 3€/pers (6€ pour 2 1 enfant + 1 adulte obligatoire)
11h (du lundi au vendredi). Découvrez l’art des cavernes avec votre tout petit
Atelier art pariétal
Rdv à l’accueil (45 min à 1h). Pour les + de 5 ans (3€/personne). Places limitées.
Miroir temporel à la rencontre des animaux disparus (11h30 16h).
Durée 20 min
Rencontre avec les soigneurs:
> 12h00 nourrissage des cerfs
> 15h nourrissage des loups .
Parc du Thot Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 70 44
English : Les vacances de Noël au Parc du Thot
10am-5pm. Immerse yourself in the fascinating world of prehistory with our interactive workshops and activities for the whole family! Every day except 25/12 and 01/01. From 0? to 3?
L’événement Les vacances de Noël au Parc du Thot Thonac a été mis à jour le 2025-12-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère