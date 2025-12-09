Les vacances de Noël au Parc du Thot Thonac

Les vacances de Noël au Parc du Thot

Début : 2025-12-20

fin : 2026-01-04

2025-12-20

Plongez dans l’univers fascinant de la Préhistoire avec nos ateliers interactifs et animations pour toute la famille !

Tous les jours sauf le 25/12 et le 01/01

Humains & animaux De la Préhistoire à nos jours

– 10h30 Les loups

– 14h30 Les aurochs

Cro-Magnon Expériences

– La grotte des Micromignons

Rdv à l’accueil (30 min) Pour les 3-5 ans. 3€/pers (6€ pour 2 1 enfant + 1 adulte obligatoire)

11h (du lundi au vendredi). Découvrez l’art des cavernes avec votre tout petit

Atelier art pariétal

Rdv à l’accueil (45 min à 1h). Pour les + de 5 ans (3€/personne). Places limitées.

Miroir temporel à la rencontre des animaux disparus (11h30 16h).

Durée 20 min

Rencontre avec les soigneurs:

> 12h00 nourrissage des cerfs

> 15h nourrissage des loups .

Parc du Thot Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 70 44

10am-5pm. Immerse yourself in the fascinating world of prehistory with our interactive workshops and activities for the whole family! Every day except 25/12 and 01/01. From 0? to 3?

