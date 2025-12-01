LES VACANCES DE NOEL AU PLANET OCEAN MONTPELLIER Montpellier
Allée Ulysse Montpellier Hérault
Tarif : 6.5 – 6.5 – 14 EUR
Début : 2025-12-20
fin : 2026-01-04
Pour les vacances de Noël, Planet Ocean Montpellier vous invite à plonger dans les secrets du grand froid une aventure magique entre les abysses, les pôles et les mondes glacés de l’univers.
Du 20 décembre au 4 janvier, chaque explorateur de Planet Ocean embarquera pour un voyage sensoriel et poétique
• Touchez du doigt le système solaire et découvrez ses objets célestes les plus extrêmes
• Explorez les abysses et découvrez comment la vie s’y développe dans le froid et l’obscurité
• Rencontrez les manchots du Cap, ces adorables oiseaux en costume noir et blanc, bien plus à l’aise sous le soleil que dans la neige !
Les récits des grands froids
Tous les jours, l’équipage de Planet Ocean Montpellier vous propose trois histoires inédites
Les vrais manchots du Cap
n’aiment pas le froid
Saviez-vous que les manchots du Cap vivent dans l’hémisphère Sud ?
À Planet Ocean, ils partagent leurs secrets et rappellent l’importance de leur préservation.
Escale n°2 Réserve Naturelle
Les mystères du froid abyssal
Plongez à bord d’un sous-marin plus vrai que nature pour découvrir un monde où la lumière du soleil ne pénètre jamais…
Frissons garantis !
Escale n°3 Abysses
Les mondes glacés de notre système solaire
Un voyage captivant au coeur de l’univers pour comprendre les phénomènes du froid interstellaire.
(Animation accessible dès
le plus jeune âge)
Escale n°9 Univers
La plongée du Père-Noël
Parce que Noël ne serait pas Noël sans lui, le Père Noël plongera dans le Lagon Corallien le 22 décembre à 15h. L’occasion de saluer les enfants, et de faire connaissance avec les nouveaux habitants du Lagon les raies banjo.
Du 20 décembre 2024 au 4 janvier 2025 de 10h00 à 18h00 (dernier accès 17h00).
Fermé les 25 décembre et 1er janvier
Fermetures anticipées les 24 et 31 décembre à 17h (dernier accès à 16h00) .
Allée Ulysse Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 13 05 50 contact@planetoceanworld.fr
