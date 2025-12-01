LES VACANCES DE NOEL AU PLANET OCEAN MONTPELLIER Montpellier

LES VACANCES DE NOEL AU PLANET OCEAN MONTPELLIER

Début : 2025-12-20

fin : 2026-01-04

2025-12-20

Pour les vacances de Noël, Planet Ocean Montpellier vous invite à plonger dans les secrets du grand froid une aventure magique entre les abysses, les pôles et les mondes glacés de l’univers.

Du 20 décembre au 4 janvier, chaque explorateur de Planet Ocean embarquera pour un voyage sensoriel et poétique

• Touchez du doigt le système solaire et découvrez ses objets célestes les plus extrêmes

• Explorez les abysses et découvrez comment la vie s’y développe dans le froid et l’obscurité

• Rencontrez les manchots du Cap, ces adorables oiseaux en costume noir et blanc, bien plus à l’aise sous le soleil que dans la neige !

Les récits des grands froids

Tous les jours, l’équipage de Planet Ocean Montpellier vous propose trois histoires inédites

Les vrais manchots du Cap

n’aiment pas le froid

Saviez-vous que les manchots du Cap vivent dans l’hémisphère Sud ?

À Planet Ocean, ils partagent leurs secrets et rappellent l’importance de leur préservation.

Escale n°2 Réserve Naturelle

Les mystères du froid abyssal

Plongez à bord d’un sous-marin plus vrai que nature pour découvrir un monde où la lumière du soleil ne pénètre jamais…

Frissons garantis !

Escale n°3 Abysses

Les mondes glacés de notre système solaire

Un voyage captivant au coeur de l’univers pour comprendre les phénomènes du froid interstellaire.

(Animation accessible dès

le plus jeune âge)

Escale n°9 Univers

La plongée du Père-Noël

Parce que Noël ne serait pas Noël sans lui, le Père Noël plongera dans le Lagon Corallien le 22 décembre à 15h. L’occasion de saluer les enfants, et de faire connaissance avec les nouveaux habitants du Lagon les raies banjo.

Du 20 décembre 2024 au 4 janvier 2025 de 10h00 à 18h00 (dernier accès 17h00).

Fermé les 25 décembre et 1er janvier

Fermetures anticipées les 24 et 31 décembre à 17h (dernier accès à 16h00) .

Allée Ulysse Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 13 05 50 contact@planetoceanworld.fr

