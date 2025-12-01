Les vacances de Noël au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Pôle d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies

Les vacances de Noël au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 rue du moulin Les Eyzies Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 11 EUR

Début : 2025-12-22 13:30:00

fin : 2025-12-31 17:00:00

2025-12-22

10h-12h30/13h30-17h (sauf le samedi et le 25/12). Fouilles archéologiques, contes, activité manuelle, balades, lectures. Pour les adultes et les enfants. Sur réservation. 5€ à 11€

Au programme de ces vacances

Chantier de fouilles lundis et mercredis 10h15. Dès 8 ans. 8€ et 11€.

Les p’tits archéo mardis 14h. De 5 à 7 ans. 1h. 5€

Une visite pas comme les autres la vallée par le bout du nez ! Lundis et mercredis 14h. 1h. Dès 8 ans. 5€ et 6€

Conte surprise ! Mardis 15h30. De 1 à 3 ans. 1h. 5€

Conte ma vallée dans tous les sens lundis et mercredis 11h. 1h. de 3 à 7 ans. 5€

Activité manuelle Art des cavernes lundis et mercredis 14h. de 5 à 10 ans. 2h. 8€

Les mains dans l’argile mardis et vendredi 26/12 10h15. Dès 8 ans. 1h30. 6€ et 8€.

Balade animée La Mouthe vendredi 26/12 14h. Dès 8 ans. 2h. 5€ et 8€ (gratuit -12 ans)

Lectures les petites histoires d’ici et d’ailleurs mardis 11h. De 3 à 6 ans. 30min. Gratuit

Mystère Justine Lemerie mardi 24 et vendredi 26/12 10h15. Dès 10 ans. 1h. 5€.

Sur réservation. .

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 rue du moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97 contact@pole-prehistoire.com

English : Les vacances de Noël au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire

10am-12.30pm/13.30pm-5pm (except Saturday and 25/12). Archaeological digs, storytelling, manual activities, walks, readings. For adults and children. Bookings required. 5? à 11?

