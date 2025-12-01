Les vacances de Noël au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Pôle d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies
Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 rue du moulin Les Eyzies Dordogne
10h-12h30/13h30-17h (sauf le samedi et le 25/12). Fouilles archéologiques, contes, activité manuelle, balades, lectures. Pour les adultes et les enfants. Sur réservation. 5€ à 11€
Au programme de ces vacances
Chantier de fouilles lundis et mercredis 10h15. Dès 8 ans. 8€ et 11€.
Les p’tits archéo mardis 14h. De 5 à 7 ans. 1h. 5€
Une visite pas comme les autres la vallée par le bout du nez ! Lundis et mercredis 14h. 1h. Dès 8 ans. 5€ et 6€
Conte surprise ! Mardis 15h30. De 1 à 3 ans. 1h. 5€
Conte ma vallée dans tous les sens lundis et mercredis 11h. 1h. de 3 à 7 ans. 5€
Activité manuelle Art des cavernes lundis et mercredis 14h. de 5 à 10 ans. 2h. 8€
Les mains dans l’argile mardis et vendredi 26/12 10h15. Dès 8 ans. 1h30. 6€ et 8€.
Balade animée La Mouthe vendredi 26/12 14h. Dès 8 ans. 2h. 5€ et 8€ (gratuit -12 ans)
Lectures les petites histoires d’ici et d’ailleurs mardis 11h. De 3 à 6 ans. 30min. Gratuit
Mystère Justine Lemerie mardi 24 et vendredi 26/12 10h15. Dès 10 ans. 1h. 5€.
Sur réservation. .
Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 rue du moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97 contact@pole-prehistoire.com
English : Les vacances de Noël au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire
10am-12.30pm/13.30pm-5pm (except Saturday and 25/12). Archaeological digs, storytelling, manual activities, walks, readings. For adults and children. Bookings required. 5? à 11?
