Les vacances de Noël sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère hall de la Grotte de Font de Gaume Les Eyzies

Les vacances de Noël sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère

hall de la Grotte de Font de Gaume 4 Avenue des Grottes Les Eyzies Dordogne

Tarif : 4 – 4 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 14:00:00

fin : 2025-12-30 17:30:00

Date(s) :

2025-12-22

9h30 12h30 14h 17h30. Visites accompagnées de l’Abri du poisson, Laugerie-Haute, Le Moustier, la Ferrassie et conte musical dans l’Abri du Cap Blanc. Sur réservation. 4€ à 12€ selon l’activité

Les classiques

Abri du Poisson découvrez ce saumon sculpté daté d’environ 25 000 ans ! Les 22 et 29 12 à 10h. Dès 7 ans.

Gisement de Laugerie-Haute l’un des plus vastes abris préhistoriques de la région présentant des traces d’occupation humaine dès 24 000 ans. les 22 et 29/12 à 14h. Dès 10 ans.

Gisement du Moustier le site a révélé deux sépultures exceptionnelles au début du XXème siècle. les 23 et 30/12 à 14h. Dès 7 ans.

Gisement de la Ferrassie site de référence pour la connaissance des Hommes de Néandertal et leurs pratiques funéraires en Europe. les 26 et 28/12 à 14h. Dès 10 ans

La Préhistoire autrement

Contes et musiques du Cap-Blanc une découverte toute en musique, conçue et animée par Passeur de notes. le 22/12 à 14h30 et le 23/12 à 10h. Dès 5 ans.

Programme détaillé sur www.sites-les-eyzies.fr.

Réservation obligatoire .

hall de la Grotte de Font de Gaume 4 Avenue des Grottes Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 86 00

English :

9:30am 12:30pm 2pm 5:30pm. Guided tours of l’Abri du poisson, Laugerie-Haute, Le Moustier, la Ferrassie and musical storytelling in l’Abri du Cap Blanc. Reservations required. 4? to 12? depending on activity

