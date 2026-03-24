Les vacances de printemps à la Roque Saint-Christophe La Roque Saint-Christophe Peyzac-le-Moustier

Les vacances de printemps à la Roque Saint-Christophe

La Roque Saint-Christophe 2433 Route de la Préhistoire Peyzac-le-Moustier Dordogne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-04

10h-18h30. Diverses animations pour découvrir la préhistoire et le Moyen-âge autrement et des visites guidées. Inclus dans le prix du billet (6€ à 13.90€, gratuit de 8 ans)

Au programme de ces vacances

Musique des Origines avec Pascal les 5/6, 7/8, 14/15, 21/22, 28/29 avril de 14h à 17h30. Pascal vous propose une immersion sonore fascinante dans l’univers musical de la Préhistoire.

Guillaume et Tristan, chevaliers malgré eux, spectacle de chevalerie les 5/6, 9, 16, 23, 30 avril (3x par jour) + le 8 mai. Deux personnages hauts en couleur font revivre l’époque médiévale avec humour et panache

Animation fascinante et pédagogique sur les oeufs des animaux, avec Mélody, les 10, 17, 24 avril et 1er mai. Animation originale permet aux visiteurs de découvrir les œufs des différentes espèces d’oiseaux.

Jeu de Piste avec Théobald le Faucon, vendredi, samedi et dimanche toute la journée.

Visites guidées avec démonstrations des engins de levages (le matin), tous les jours (sauf samedi) 10h30; 11h30; 14h30; 15h30; 16h30. Le samedi 11h30; 15h; 16h .

La Roque Saint-Christophe 2433 Route de la Préhistoire Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 70 45 contact@roque-st-christophe.com

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English : Les vacances de printemps à la Roque Saint-Christophe

10am-6.30pm. Various activities and guided tours to discover prehistory and the Middle Ages in a different way. Included in ticket price (6? to 13.90?, free for children under 8)

L’événement Les vacances de printemps à la Roque Saint-Christophe Peyzac-le-Moustier a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère