Les vacances de printemps au Château de Commarque Route du Château de Commarque Les Eyzies

Les vacances de printemps au Château de Commarque

Route du Château de Commarque Château de Commarque Les Eyzies Dordogne

Tarif : 10.5 – 10.5 – 10.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-04

10h 18h. Profitez d’ateliers conviviaux et ludiques, pour enrichir votre expérience et repartir avec des souvenirs mémorables. Inclus dans le billet (7€ à 10,50€)

Les après-midi des vacances, profitez d’ateliers conviviaux et ludiques sans supplément de prix, pour enrichir votre expérience et repartir avec des souvenirs mémorables

Musique des origines les lundis. Ouvert à tous. Venez jouer des mêmes instruments que nos ancêtres

Parure préhistorique les mardis. Dès 3 ans. Comme à la Préhistoire, utilisez la pierre confectionner un objet unique .

Sculpture dur pierre les mercredis. Dès 7 ans. Venez imiter les gestes des anciens bâtisseurs !

Calligraphie les jeudis. Ouvert à tous. Découvrez l’art de l’écriture médiévale ! Plume, calame, encre et parchemin…

Tir à l’arbalète les vendredis. Dès 7 ans. Essayez-vous au combat comme au temps de la chevalerie !

Tir à l’arc les dimanches. Dès 7 ans. Tirez à l’arc comme un chevalier !

Mais aussi en accès libre et ouvert à tous jeux d’antan, cabinet de courtoisie, généalogie .

Route du Château de Commarque Château de Commarque Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 00 25

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English : Les vacances de printemps au Château de Commarque

10am 6pm. Enjoy fun and friendly workshops, to enrich your experience and leave with memorable souvenirs. Included in ticket (7? to 10.50?)

L’événement Les vacances de printemps au Château de Commarque Les Eyzies a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère