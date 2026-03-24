Les vacances de printemps au Donjon et Manoir de la Salle le bourg Saint-Léon-sur-Vézère

Les vacances de printemps au Donjon et Manoir de la Salle

le bourg Donjon et Manoir de la Salle Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : 10.5 – 10.5 – 10.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-04

10h 19h. Chasse aux oeufs familiale, ateliers fossiles et créatures fantastiques certains après-midi, Jeu d’énigmes avec Flammèche tous les jours. 5€ à 10,50€

Pour les vacances de Pâques, l’ensemble médiéval se pare des couleurs du printemps, les fleurs du jardin vont éclore, les petites dragons se cachent dans le parc pour une chasse aux oeufs familiale, avec Flammèche pour un jeu d’énigmes passionnant.

Au programme

Atelier Fossiles et Créatures Fantastiques les 5, 6, 8, 14, 22, 29 avril, l’après-midi, dans le grenier du Manoir … Avec Mélody et ses incroyables secrets sur les animaux légendaires.

Jeu d’énigmes avec Flammèche tous les jours, tout le temps. Des oeufs de Pâques à déguster .

le bourg Donjon et Manoir de la Salle Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 42 72 88

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English : Les vacances de printemps au Donjon et Manoir de la Salle

10 am 7 pm. Family egg hunt, fossil and fantastic creature workshops some afternoons, puzzle game with Flammèche every day. 5? à 10,50?

L’événement Les vacances de printemps au Donjon et Manoir de la Salle Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère