Les vacances de Printemps au Jardins Panoramiques de Limeuil place des fossés Limeuil

Les vacances de Printemps au Jardins Panoramiques de Limeuil

place des fossés Jardins de Limeuil Limeuil Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-05

10h 18h. Lance-toi en quête de Pâques. fabrique ton Oeuf Magique. Visite les jardins. Les 5 et 6 avril chasse aux oeufs de pâques (gratuite pour les de 12 ans). 7€ à 10€

Lance toi en quête de Pâques (Nouveau) ! Le lapin, la poule, la cloche…Les symboles de Pâques se cachent dans les jardins pars à leur recherche pour découvrir les origines de nos traditions et repartir avec ta récompense.

Fabrique ton oeuf magique ! Décore le papier et réalise ton oeuf en terre et argile avec des graines. Emballe ton Oeuf Magique dans ton beau papier pour repartir avec et ainsi le regarder éclore puis donner naissance à une jolie fleur !

Visite les jardins ! Avec l’escape game garden ou le cache cache pour les plus petits, mène l’enquête et découvre la succession de jardins pédagogiques et ludiques aménagés dans un arboretum de 2 ha avec une vue unique sur la confluence Dordogne-Vézère. Profites-en pour jouer au jardin avec les jeux géants !

Les 5 et 6 avril chasse aux oeufs de Pâques et atelier Senteur du Maroc .

place des fossés Jardins de Limeuil Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 26 13 jardins.panoramiques.limeuil@gmail.com

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English : Les vacances de Printemps au Jardins Panoramiques de Limeuil

10am 6pm. Go on an Easter quest. Make your own Magic Egg. Visit the gardens. April 5 and 6: Easter egg hunt (free for children under 12). 7? à 10?

L’événement Les vacances de Printemps au Jardins Panoramiques de Limeuil Limeuil a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère