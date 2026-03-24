Les vacances de printemps au Parc du Thot

Parc du Thot Thonac Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-04

10h-18h. Plongez dans l’univers fascinant de la Préhistoire avec nos ateliers interactifs et animations pour toute la famille ! De 0€ à 3€

Au programme

Premières domestications lundi au vendredi à 10h30. RDV à l’enclos des loups.

Ptit déj’ chèvres 10h30. RDV à la mini ferme.

Médiation préhistoire 14h. RDV à l’atelier silex.

Cro-Magnon expériences

Atelier Silex mardi, jeudi à 11h. Dès 7 ans.

Atelier cuir lundi, mercredi, vendredi à 11h. Dès 7 ans.

La grotte des Micromignons tous les jours à 11h. 3 5 ans. 1 adulte obligatoire.

Atelier parure lundi au vendredi à 14h. Dès 5 ans.

Atelier art pariétal tous les jours à 15h30. Dès 5 ans

Atelier lampe lundi au vendredi à 16h30. Dès 7 ans

Rencontre avec les soigneurs

Nourrissage des cerfs à 12h.

Nourrissage des loups à 15h.

Faune sauvage à 16h

Goûter bisons à 17h30

Miroir temporel lundi au vendredi à 11h30, 13h30, 15h30, 17h. 20 min .

Parc du Thot Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 70 44

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English : Les vacances de printemps au Parc du Thot

10 a.m.-6 p.m. Immerse yourself in the fascinating world of prehistory with our interactive workshops and activities for the whole family! From 0? to 3?

L’événement Les vacances de printemps au Parc du Thot Thonac a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère