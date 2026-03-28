Les vacances de printemps au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Pôle d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies

Les vacances de printemps au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 rue du moulin Les Eyzies Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 13:30:00

fin : 2026-04-28 18:00:00

Date(s) :

2026-04-06

9h30-12h30/13h30-18h. Fouilles archéologiques, contes, jeu de piste, activité manuelle, ateliers, balade animée. Sur réservation. 0€à 11€ (selon l’activité)

Au programme de ces vacances

– Chantier de fouilles les 6, 8, 13 et 15 avril à 10h. Dès 8 ans. 2h

– Les p’tits archéo les 7, 9, 14 et 16 avril à 14h. De 5 à 7 ans. 1h30

– Les mains dans l’argile les 14, 16, 21 et 28 avril à 10h. Dès 8 ans. 1h30

– Balade animée La Mouthe, sur les traces de la vallée de l’Homme le 17 avril à 10h. Dès 8 ans. 2h

– Conte le jardin de mon voisin les 6 et 8 avril à 16h15. De 3 à 5 ans. 1h.

– Conte ma vallée dans tous les sens les 7, 9 et 13 avril à 11h. De 3 à 7 ans. 1h

– Activité Art pariétal les 6, 8, 13 et 15 avril à 14h. De 5 à 10 ans. 1h30

– Activité médiathèque une petite histoire sur la Préhistoire les 7 et 9 avril à 16h. 20 min

– Animation flash les 10 et 17 avril à partir de 15h. Pour toute la famille. 15 min

– Jeu de piste quel secret dort sous la roche ? le 10 avril à 10h et le 13 avril à 14h

Sur réservation. .

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 rue du moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97 reservation@pole-prehistoire.com

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English : Les vacances de printemps au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire

9h30-12h30/13h30-18h. Archaeological digs, storytelling, treasure hunt, manual activities, workshops, guided walk. Reservations required. 0?to 11? (depending on activity)

L’événement Les vacances de printemps au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère