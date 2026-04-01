Les vacances de printemps aux centres de loisirs

Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-13 08:00:00

fin : 2026-04-17 18:30:00

Date(s) :

2026-04-13

Sois prêt pour une semaine d’aventures, de défis et de découvertes !



Les animateurs du service périscolaire invitent les enfants âgés de 3 à 12 ans, du 13 au 17 avril, pour s’amuser avec eux lors des vacances de printemps.



Au programme nature, sorties, jeux, bricolages et de nombreuses autres animations.



– Inscriptions par mail ou via le portail famille jusqu’au 3 avril, sous réserve de places disponibles.

– Inscriptions à la journée ou à la semaine. .

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est service-periscolaire@villedemutzig.fr

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English :

L’événement Les vacances de printemps aux centres de loisirs Mutzig a été mis à jour le 2026-03-25 par Ville de Mutzig