Les vacances de printemps aux centres de loisirs Mutzig
Les vacances de printemps aux centres de loisirs Mutzig lundi 13 avril 2026.
Les vacances de printemps aux centres de loisirs
Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-13 08:00:00
fin : 2026-04-17 18:30:00
Date(s) :
2026-04-13
Sois prêt pour une semaine d’aventures, de défis et de découvertes !
Les animateurs du service périscolaire invitent les enfants âgés de 3 à 12 ans, du 13 au 17 avril, pour s’amuser avec eux lors des vacances de printemps.
Au programme nature, sorties, jeux, bricolages et de nombreuses autres animations.
– Inscriptions par mail ou via le portail famille jusqu’au 3 avril, sous réserve de places disponibles.
– Inscriptions à la journée ou à la semaine. .
Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est service-periscolaire@villedemutzig.fr
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L’événement Les vacances de printemps aux centres de loisirs Mutzig a été mis à jour le 2026-03-25 par Ville de Mutzig