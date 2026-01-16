Les vacances découvertes à la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais Route de Créon Sadirac

Les vacances découvertes à la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais

Maison Patrimoine Naturel du Créonnais Sadirac Gironde

2026-02-09

2026-02-13

2026-02-09

Terre & Océan vous propose les vacances découvertes pour les enfants de 7 à 12 ans.

Ateliers, balades, bricolages et jeux autour de la nature tous les après-midis de la première semaine des vacances de février entre 14h et 17h ( du 9 février au 13 février ).

Prévoir des vêtements adaptés à la météo et un gouter (vous pouvez participer au défi goûter durable de Terre & Océan ).

Le tarif par après-midi est de 10 € ou de 9 € pour les habitants du Créonnais (TAPER LE CODE PROMO CREONNAIS au moment du règlement). .

Route de Créon Maison Patrimoine Naturel du Créonnais Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 64 32 nature.creonnais@terreetocean.fr

