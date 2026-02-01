Les vacances des 11 14 Hiver Stage à Lee Ufan Arles Lee Ufan Arles Arles

Les vacances des 11 14 Hiver Stage à Lee Ufan Arles

Du mardi 24 au vendredi 27 février 2026 de 14h à 17h. Lee Ufan Arles 5 Rue Vernon Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-02-27 17:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Lee Ufan Arles propose 4 après-midi de stage pour les 11 14 ans

Le mini-documentaire des 11 14

Durant ce stage, les 11-14 réalisent un mini documentaire sur le thème de la métamorphose. Pour cela, les participant.e.s font tout d’abord la rencontre de Pooya Abbasian et le questionnent à propos de ses expériences professionnelles dans le cinéma puis explorent la notion de métamorphose d’un point de vue théorique avant de créer chacun.es une œuvre originale à partir d’un ou plusieurs médiums de leur choix. Durant les jours suivants, ils incarnent, selon un mini-script prédéfini, différents rôles, au choix historien de l’art, artiste, galeriste, journaliste, et.ou vidéaste afin de réaliser un court film, dont le montage est assuré par l’équipe de Lee Ufan Arles.

Lee Ufan Arles 5 Rue Vernon Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 78 07 83 26 billetterie@leeufan-arles.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lee Ufan Arles offers 4 afternoon workshops for 11 14 year olds

