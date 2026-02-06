Les vacances des 11 14 Printemps Stage à Lee Ufan Arles Lee Ufan Arles Arles

Les vacances des 11 14 Printemps Stage à Lee Ufan Arles

Du mardi 14 au vendredi 17 avril 2026 de 14h à 17h. Lee Ufan Arles 5 Rue Vernon Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Lee Ufan Arles propose 4 après-midi de stage pour les 11 14 ans

Le fanzine des 11 14

Formé au dessin, Pooya Abbasian a illustré de nombreux livres jeunesse, en collaboration avec différent.e.s auteur.e.s. Accompagné.e.s par l’artiste franco-iranien tout au long de ce stage, les participant.e.s créent une publication artisanale et auto-éditée qui rassemble plusieurs histoires illustrées par leurs soins. Pour cela, ils sont d’abord invité.e.s à découvrir les différents métiers de l’édition ainsi que les différents livres illustrés par Pooya. Dans un second temps, ils donnent vie à des personnages selon différentes techniques après avoir défini le thème et le fil conducteur de leurs récits en résonance avec le travail de l’artiste. .

Lee Ufan Arles 5 Rue Vernon Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 78 07 83 26 billetterie@leeufan-arles.org

English :

Lee Ufan Arles offers 4 afternoon workshops for 11 14 year olds

