Les vacances des 4/6 ans Museum d’histoire naturelle Autun
jeudi 29 octobre 2026 · Museum d'histoire naturelle · Autun
Informations pratiques
Autun
Les vacances des 4/6 ans
Museum d’histoire naturelle Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 10:30:00
fin : 2026-10-29 11:00:00
Date(s) :
2026-10-29
Puzzles Et si tu reconstituais un tableau à partir de puzzles ? .
Museum d’histoire naturelle Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les vacances des 4/6 ans
L’événement Les vacances des 4/6 ans Autun a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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