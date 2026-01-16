Les vacances des 7/12 ans Museum d’histoire naturelle Autun

Les vacances des 7/12 ans

Museum d’histoire naturelle Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 15:30:00

fin : 2026-02-12 16:30:00

Date(s) :

2026-02-12

Visite expérimentation En quoi c’est fait ? . Manipulation de fragments d’objets archéologiques. .

Museum d’histoire naturelle Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les vacances des 7/12 ans

L’événement Les vacances des 7/12 ans Autun a été mis à jour le 2026-01-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)