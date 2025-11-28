Les Vacances des 7-14 ans, Atelier Vitrail, de Feu et de Couleurs Figeac
Les Vacances des 7-14 ans, Atelier Vitrail, de Feu et de Couleurs Figeac vendredi 24 avril 2026.
Les Vacances des 7-14 ans, Atelier Vitrail, de Feu et de Couleurs
Place Vival Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
N’es-tu pas fasciné par les vitraux des églises ? Ce sont souvent de véritables livres d’images qui jouent avec la lumière
N’es-tu pas fasciné par les vitraux des églises ? Ce sont souvent de véritables livres d’images qui jouent avec la lumière. Initie-toi à l’art du vitrail tu toucheras les outils et les matériaux des maîtres verriers et tu réaliseras même ton petit vitrail personnel ! Parents bienvenus ! Les enfants de 6 ans ne peuvent pas être accueillis. Sur réservation
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Place Vival Figeac 46100 Lot Occitanie info@tourisme-figeac.com
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English :
Are you not fascinated by stained glass windows in churches? They are often veritable picture books that play with light
L’événement Les Vacances des 7-14 ans, Atelier Vitrail, de Feu et de Couleurs Figeac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Figeac